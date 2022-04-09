Дани Алвес оценил свои шансы на продление контракта с «Барселоной»

Защитник «Барселоны» Дани Алвес поделился мнением о своём будущем в составе каталонцев. Самый титулованный футболист планеты заявил, что на данный момент вопрос о продлении контракта остаётся открытым.

«Лишь немногие удостаиваются чести надеть футболку «Барселоны». Я вернулся в клуб для того, чтобы отдать ему всё, что у меня осталось. Сейчас моя главная задача — работать. Как минимум до июня 2022 года я игрок «Барселоны», что будет дальше – покажет только время», — приводит слова бразильца Mundo Deportivo.

12 ноября 2021 года каталонский клуб объявил о возвращении Дани Алвеса в качестве свободного агента. Контракт подписан до конца сезона-2021/2022. Зарплата бразильца составляет € 155 тыс. в год — это минимальный порог, допустимый в качестве оплаты труда футболистам испанской Примеры.