Карло Анчелотти высказался о перспективах продолжения работы в «Реале»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал свои дальнейшие перспективы в испанском клубе.



«Нужно дождаться конца сезона, чтобы руководство могло оценить эффективность моей работы в клубе. Я здесь, чтобы «Реал» выигрывал трофеи. Я полон мотивации продолжать работу в Мадриде. У этой команды есть потенциал. Мы вышли на финишную прямую. Как говорится, испекли торт, которому теперь нужно добавить глазурь», — приводит слова Анчелотти AS.



Напомним, Анчелотти возглавил «Реал» в прошлом году. Ранее специалист уже тренировал мадридский клуб с 2013 по 2015 год. В своём первом сезоне в клубе он привёл «сливочных» к победе в Лиге чемпионов, которая стала для мадридцев 10-й в истории и первой с 2002 года. После ухода из команды в 2015-м Карло возглавлял «Баварию» и «Наполи», а в 2019 году пришёл в «Эвертон».

Новость по теме Анчелотти считает, что Бэйл вошёл в историю мадридского «Реала»