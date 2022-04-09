«Химки» — ЦСКА: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 14:00
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Сегодня, 9 апреля, состоится матч «Химки» — ЦСКА. Встреча 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Арена Химки» в Подмосковье. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Химки» — ЦСКА.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Помогать ему будут ассистенты Алексей Стипиди (Краснодар) и Владимир Миневич (Смоленск). Резервный рефери — Антон Фролов (Москва).
После 23 туров Российской Премьер-Лиги подмосковные «Химки» с 21 набранным очком занимают в турнирной таблице 14-е место. ЦСКА (43) — третий. Лидером соревнований является «Зенит» (49). На втором месте расположилось московское «Динамо» (46).
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