Кассано: Роналду должен молиться на Бензема и благодарить за то, что он играл с ним

Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано высказался о форварде мадридского «Реала» Кариме Бензема.
«Роналду каждый день должен молиться на Бензема и благодарить за то, что имел возможность играть вместе с ним, а не наоборот. Это Криштиану должен гордиться. Бензема — ведущий центрфорвард с ногами Зидана», — цитирует Кассано Calciomercato со ссылкой Bobo TV.
Напомним, Карим Бензема является лидером топ-5 европейских чемпионатов по системе «гол+пас». Француз набрал 50 очков. Форвард «Королевского клуба» в нынешнем сезоне отметился 37 забитыми мячами и отдал 13 результативных передач.
Бензема опережает нападающего «Баварии» Роберта Левандовского, у которого 49 очков (45+4), форварда «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе, набравшего 45 баллов (28+17), полузащитника «РБ Лейпциг» Кристофера Нкунку, отметившегося 41 результативным действием (27+14), и нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха – 38 баллов (28+10).
- 9 апреля 2022
-
10:27
-
10:19
-
10:18
-
09:59
-
09:49
-
09:40
-
09:30
-
09:29
-
09:01
-
08:29
-
07:49
-
07:28
-
06:50
-
04:16
-
03:16
-
03:09
-
02:29
-
02:05
-
02:02
-
01:54
-
01:45
-
01:35
-
01:18
-
01:17
-
00:55
-
00:39
-
00:26
-
00:14
-
00:08
-
00:04
-
00:03
- 8 апреля 2022
-
23:54
-
23:39
-
23:29
-
23:19