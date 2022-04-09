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Кассано: Роналду должен молиться на Бензема и благодарить за то, что он играл с ним

Кассано: Роналду должен молиться на Бензема и благодарить за то, что он играл с ним
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Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано высказался о форварде мадридского «Реала» Кариме Бензема.

«Роналду каждый день должен молиться на Бензема и благодарить за то, что имел возможность играть вместе с ним, а не наоборот. Это Криштиану должен гордиться. Бензема — ведущий центрфорвард с ногами Зидана», — цитирует Кассано Calciomercato со ссылкой Bobo TV.

Напомним, Карим Бензема является лидером топ-5 европейских чемпионатов по системе «гол+пас». Француз набрал 50 очков. Форвард «Королевского клуба» в нынешнем сезоне отметился 37 забитыми мячами и отдал 13 результативных передач.

Бензема опережает нападающего «Баварии» Роберта Левандовского, у которого 49 очков (45+4), форварда «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе, набравшего 45 баллов (28+17), полузащитника «РБ Лейпциг» Кристофера Нкунку, отметившегося 41 результативным действием (27+14), и нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха – 38 баллов (28+10).

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