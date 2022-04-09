Глушаков — о матче с ЦСКА: сделаем всё возможное и невозможное. Главное — взять очки

Полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков поделился ожиданиями от матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА. Он пройдёт сегодня, 9 апреля. Начало — в 14:00 мск.



«Когда команда выигрывает, всегда хорошее настроение. Набрали семь очков в трёх матчах. Позитивное настроение, да, но жизнь продолжается, надо двигаться дальше. Важный матч с ЦСКА дома. Надо порадовать болельщиков и прежде всего взять 3 очка в копилку.



Готовились к матчу в рабочем режиме. Чуть-чуть порадовались и приступили к тренировочному процессу. Всё обычно.



Я бы не сказал, что на армейцев у нас особый настрой — как к обычному сопернику. Но, повторюсь, важно брать очки. Сейчас играли бы на победу с любой командой. Сделаем всё возможное и невозможное. Главное — взять очки», — сказал Глушаков в интервью клубной пресс-службе.