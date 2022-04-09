Кухарчук — о Юране: только положительные моменты. Плюс штаб: сильный аналитик, помощники

Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук поделился мнением о главном тренере клуба Сергее Юране.



«Только положительные моменты, не могу выделить чего-то плохого. Разнообразные тренировки, каждую неделю что-то новое. Нет заезженного однообразного тренировочного процесса, одинакового цикла. Он себя в быту ведёт интересно – проявляет эмоции, шутит. Всё на хорошем уровне. Плюс его тренерский штаб: сильный аналитик, сильные помощники. Пока всё только прекрасно.



Некоторые ребята уже знакомы с Сергеем Николаевичем. Для них требования были не новыми. Плюс-минус мы понимали, какую философию он пропагандирует. Для остальных да, его назначение было неожиданно. В принципе в футболе такое встречается редко, что команду готовит один тренер и перед началом сезона приходит другой. Наша работа – играть в футбол и исполнять установку тренера», — цитирует Кухарчука «Спорт Бизнес Online».