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Рангник высказался о будущем ван де Бека в «Манчестер Юнайтед»

Рангник высказался о будущем ван де Бека в «Манчестер Юнайтед»
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник поделился мнением о будущем полузащитника «красных дьяволов» Донни ван де Бека.

«Мне нравится Донни. У него много конкурентов на его позиции. Из-за высокого уровня конкуренции он не получает достаточного количества игрового времени, поэтому Донни просил меня дать ему шанс перейти в другое место. Но я думаю, что он может возродить свою карьеру в «Манчестер Юнайтед» в следующем сезоне, почему бы и нет? Но всё будет зависеть от нового тренера и от того, как сложится ситуация с игровым временем. Об этом Донни говорил мне в личных беседах», — приводит слова Рангника utdreport.

Хавбек выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2020 года, перейдя из «Аякса» за € 39 млн. Контракт ван де Бека действует до июня 2025 года.

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