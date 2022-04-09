Рангник высказался о будущем ван де Бека в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник поделился мнением о будущем полузащитника «красных дьяволов» Донни ван де Бека.



«Мне нравится Донни. У него много конкурентов на его позиции. Из-за высокого уровня конкуренции он не получает достаточного количества игрового времени, поэтому Донни просил меня дать ему шанс перейти в другое место. Но я думаю, что он может возродить свою карьеру в «Манчестер Юнайтед» в следующем сезоне, почему бы и нет? Но всё будет зависеть от нового тренера и от того, как сложится ситуация с игровым временем. Об этом Донни говорил мне в личных беседах», — приводит слова Рангника utdreport.

Хавбек выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2020 года, перейдя из «Аякса» за € 39 млн. Контракт ван де Бека действует до июня 2025 года.