Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ахмат» — «Зенит». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Нижний Новгород» — «Динамо»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 14:00

«Нижний Новгород» — «Динамо»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 14:00
Комментарии

Сегодня, 9 апреля, состоится матч «Нижний Новгород» — «Динамо». Встреча 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Нижний Новгород» — «Динамо».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым из Дмитрова. Помогать ему будут ассистенты Алексей Лунёв (Новосибирск) и Александр Богданов (Верея). Резервный рефери — Игорь Низовцев (Нижний Новгород).

«Динамо» набрало 46 очков в 23 встречах и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Нижний Новгород» (27) — на 9-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является «Зенит» (49).

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022