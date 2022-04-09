«Нижний Новгород» — «Динамо»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 14:00

Сегодня, 9 апреля, состоится матч «Нижний Новгород» — «Динамо». Встреча 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Нижний Новгород» — «Динамо».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым из Дмитрова. Помогать ему будут ассистенты Алексей Лунёв (Новосибирск) и Александр Богданов (Верея). Резервный рефери — Игорь Низовцев (Нижний Новгород).
«Динамо» набрало 46 очков в 23 встречах и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Нижний Новгород» (27) — на 9-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является «Зенит» (49).
- 9 апреля 2022
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