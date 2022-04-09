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«Эвертон» — «Манчестер Юнайтед»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 14:30

«Эвертон» — «Манчестер Юнайтед»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 14:30
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Сегодня, 9 апреля, состоится матч «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед». Встреча 32-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Джонатаном Моссом. Помогать ему будут ассистенты Марк Перри и Тим Вуд. Резервный рефери — Мартин Аткинсон.

«Манчестер Юнайтед» набрал 51 очко в 30 встречах и занимает 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Эвертон» (25) — на 17-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является «Манчестер Сити» (73).

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