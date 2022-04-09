Самедов: с Тулой «Спартаку» пора исправлять ситуацию. А то сколько уже можно?

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Самедов поделился ожиданиями от матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом».
«Спартаку» пора исправлять ситуацию. Они — фавориты, но может произойти всё что угодно. Просто пора: а то сколько уже можно? Серия без четырёх побед внушает неуверенность? А что поделаешь? Ситуация такова, что команда на 10-м месте. Если ты не набираешь очки, то можешь оказаться в зоне стыков. Всего шесть очков от зоны стыков, поэтому такое возможно. Надо исправлять ситуацию как можно быстрее и подняться выше в таблице. «Спартак» также ещё играет в Кубке России, и им надо постараться выиграть трофей — тогда чемпионат забудется», — сказал Самедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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- 9 апреля 2022
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