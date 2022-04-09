«Рубин» — «Краснодар»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:30
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Сегодня, 9 апреля, состоится матч «Рубин» — «Краснодар». Встреча 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)» в Казани. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Рубин» — «Краснодар».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа. Помогать ему будут ассистенты Дмитрий Чельцов и Андрей Болотенков (оба — Москва). Резервный рефери — Евгений Буланов (Саранск).
«Краснодар» набрал 36 очков в 22 встречах и занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Казанский «Рубин» (25) — на 12-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является «Зенит» (49).
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