«Ахмат» — «Зенит»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:30
Поделиться
Сегодня, 9 апреля, состоится матч «Ахмат» — «Зенит». Встреча 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ахмат» — «Зенит».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным из Москвы. Помогать ему будут ассистенты Дмитрий Мосякин и Антон Кобзев (оба — Москва). Резервный рефери — Рафаэль Шафеев (Волгоград).
«Зенит» набрал 49 очков в 23 встречах и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Ахмат» (32) — на 7-м месте. В тройку лидеров чемпионата России входят московские клубы «Динамо» (49) и ЦСКА (43).
Комментарии
- 9 апреля 2022
-
17:54
-
17:52
-
17:51
-
17:50
-
17:48
-
17:45
-
17:39
-
17:34
-
17:31
-
17:28
-
17:27
-
17:25
-
17:21
-
17:20
-
17:17
-
17:16
-
17:12
-
17:11
-
17:08
-
17:04
-
17:02
-
16:59
-
16:57
-
16:49
-
16:45
-
16:45
-
16:41
-
16:39
-
16:37
-
16:35
-
16:34
-
16:32
-
16:30
-
16:30
-
16:26
Партнерский контент