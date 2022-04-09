«Вильярреал» — «Атлетик»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:30
Поделиться
Сегодня, 9 апреля, состоится матч «Вильярреал» — «Атлетик». Встреча 31-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» в Вильярреале. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Вильярреал» — «Атлетик».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Карлосом Дель Серро Гранде. Помогать ему будут ассистенты Хуан Юсте Хименес и Гонсало Гарсия Гонсалес. Резервный рефери — Мануэль Посуэта Родригес.
«Вильярреал» набрал 45 очков в 30 встречах и занимает 7-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. «Атлетик» из Бильбао (44) — на 8-м месте. Лидером соревнований является мадридский «Реал» (69).
Комментарии
- 9 апреля 2022
-
17:54
-
17:52
-
17:51
-
17:50
-
17:48
-
17:45
-
17:39
-
17:34
-
17:31
-
17:28
-
17:27
-
17:25
-
17:21
-
17:20
-
17:17
-
17:16
-
17:12
-
17:11
-
17:08
-
17:04
-
17:02
-
16:59
-
16:57
-
16:49
-
16:45
-
16:45
-
16:41
-
16:39
-
16:37
-
16:35
-
16:34
-
16:32
-
16:30
-
16:30
-
16:26
Партнерский контент