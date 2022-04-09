«Вильярреал» — «Атлетик»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:30

Сегодня, 9 апреля, состоится матч «Вильярреал» — «Атлетик». Встреча 31-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» в Вильярреале. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Вильярреал» — «Атлетик».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Карлосом Дель Серро Гранде. Помогать ему будут ассистенты Хуан Юсте Хименес и Гонсало Гарсия Гонсалес. Резервный рефери — Мануэль Посуэта Родригес.



«Вильярреал» набрал 45 очков в 30 встречах и занимает 7-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. «Атлетик» из Бильбао (44) — на 8-м месте. Лидером соревнований является мадридский «Реал» (69).