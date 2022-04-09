Тухель: заключили контракт с Лукаку, потому что верили в него. И до сих пор верим

Главный тренер «Челси» Томас Тухель поделился мнением о нападающем лондонского клуба Ромелу Лукаку.
«Мы заключили контракт с Лукаку, потому что верили в него. И до сих пор верим. Конечно, пока это не работает в полной мере, но всё может измениться. У нас была причина потратить такую сумму денег на этот трансфер, а у Ромелу были причины перейти к нам и зациклить свою историю с «Челси». Сейчас всё продолжается», — приводит слова Тухеля журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсетях.
28-летний Лукаку в нынешнем сезоне забил 5 голов в 20 матчах английской Премьер-лиги. Соглашение бельгийского нападающего с действующим победителем Лиги чемпионов истекает в 2026 году. Рыночная стоимость Лукаку оценивается порталом Transfermarkt в € 100 млн.
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