Защитник «Шахтёра» Витао перешёл в «Интернасьонал»
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Защитник «Шахтёра» Витао перешёл в «Интернасьонал», сообщается на официальном сайте украинского клуба. Соглашение 22-летнего бразильского футболиста с клубом рассчитано до конца сезона-2021/2022.
Напомним, первым профессиональным клубом в карьере Витао был «Палмейрас». В 2019 году защитник перешёл в «Шахтёр». За украинский клуб Витао провёл 36 матчей во всех турнирах. Вместе с «Шахтёром» бразилец стал чемпионом Украины в 2020 году, а также выиграл Суперкубок Украины в 2021 году.
Донецкий «Шахтёр» в 18 матчах набрал 47 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Новый розыгрыш чемпионата Бразилии стартует сегодня, 9 апреля, матчем «Флуминенсе» — «Сантос».
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