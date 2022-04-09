Гвардиола: готов остаться в «Манчестер Сити» навсегда. Лучше места и быть не может

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался по поводу контракта с «горожанами».



«У меня есть действующий контракт с «Манчестер Сити», я так счастлив здесь. Готов остаться в «Манчестер Сити» навсегда. Лучше места и быть не может. Я бы продлил контракт с «горожанами» на 10 лет, но не могу. Что касается возможной работы в сборной Бразилии, сейчас не время», — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсетях.



Напомним, действующий контракт Гвардиолы с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2023 года.



«Манчестер Сити» в 30 матчах набрал 73 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Горожане» являются действующими чемпионами страны.