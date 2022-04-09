Луи Саа: не согласен с Руни. Роналду принёс огромную жертву и хорошо проявляет себя

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Луи Саа поделился мнением о конфликте Уэйна Руни и форварда клуба Криштиану Роналду.



«Я не понимаю, меня очень сильно удивил Руни. Неправильно накидываться на Криштиану Роналду и говорить, что он должен уйти. Почему бы не построить вокруг португальца новую молодую команду? Они становятся лучше рядом с ним. Если они не могут развиваться и расти, это потому, что они недостаточно хороши.



Я совершенно не согласен с Руни и думаю, что Роналду принёс огромную жертву, и, даже несмотря на резкую критику, хорошо проявляет себя. Весь «Манчестер Юнайтед» играет не очень хорошо, и мне не нравится видеть Криштиану Роналду в качестве объекта критики», — цитирует Саа A Bola.

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