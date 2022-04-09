«Химки» — ЦСКА: сын инвестора подмосковного клуба Садыгов — в старте, Мирзов — вне заявки

Сегодня, 9 апреля, состоится матч «Химки» — ЦСКА. Встреча 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Арена Химки» в Подмосковье. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Химки» — ЦСКА. Команды определились со стартовыми составами:



«Химки»: Лантратов, Григалава, Идову, Тихий, Боженов, Волков, Глушаков, Кухарчук, Камышев, Руденко, Садыгов



ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Магнуссон, Обляков, Бийол, Зайнутдинов, Языджи, Медина, Карраскаль, Гбамен, Ушаков



После 23 туров Российской Премьер-Лиги подмосковные «Химки» с 21 набранным очком занимают в турнирной таблице 14-е место. ЦСКА (43) — третий. Лидером соревнований является «Зенит» (49). На втором месте расположилось московское «Динамо» (46).

Новость по теме У нескольких игроков «Химок» разногласия с Юраном. Они думают над бойкотом матча с ЦСКА