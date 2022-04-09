Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ахмат» — «Зенит». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дэвис: представьте, что вы Роналду, а Магуайр — ваш капитан. Не знаю, что он ему говорит

Дэвис: представьте, что вы Роналду, а Магуайр — ваш капитан. Не знаю, что он ему говорит
Комментарии

Защитник мюнхенской «Баварии» и сборной Канады Альфонсо Дэвис поделился мнением о футболистах «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду и Гарри Магуайре.

«Роналду — один из величайших футболистов ХХI века. Представьте, что вы Роналду, а Гарри Магуайр — ваш капитан. Не знаю, что он ему говорит. Я не осуждаю Магуайра, но Роналду должен получить капитанскую повязку», — приводит слова Дэвиса Goal.com.

В текущем сезоне 37-летний Роналду принял участие в 24 матчах английской Премьер-лиги, забил 12 голов и отдал 3 результативные передачи. Ранее Роналду также выступал за мадридский «Реал» и «Ювентус».

«Манчестер Юнайтед» в 30 матчах набрал 51 очко и занимает седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022.

Новость по теме
Криштиану Роналду назвал три вещи, которые он делает, чтобы изменить ситуацию в «МЮ»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022