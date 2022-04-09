Дэвис: представьте, что вы Роналду, а Магуайр — ваш капитан. Не знаю, что он ему говорит
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Защитник мюнхенской «Баварии» и сборной Канады Альфонсо Дэвис поделился мнением о футболистах «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду и Гарри Магуайре.
«Роналду — один из величайших футболистов ХХI века. Представьте, что вы Роналду, а Гарри Магуайр — ваш капитан. Не знаю, что он ему говорит. Я не осуждаю Магуайра, но Роналду должен получить капитанскую повязку», — приводит слова Дэвиса Goal.com.
В текущем сезоне 37-летний Роналду принял участие в 24 матчах английской Премьер-лиги, забил 12 голов и отдал 3 результативные передачи. Ранее Роналду также выступал за мадридский «Реал» и «Ювентус».
«Манчестер Юнайтед» в 30 матчах набрал 51 очко и занимает седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022.
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