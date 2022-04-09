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Хендерсон: «Ливерпуль» выложится на 100%, но на матче с «Ман Сити» сезон не заканчивается

Хендерсон: «Ливерпуль» выложится на 100%, но на матче с «Ман Сити» сезон не заканчивается
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Полузащитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джордан Хендерсон поделился ожиданиями от матча 32-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Сити».

«Манчестер Сити» — фантастическая команда с игроками мирового уровня и великолепным тренером. Нам предстоит очень важная и сложная игра. Но я полностью уверен в своей команде. Мы сможем выйти на поле и показать хорошую игру. Мы выложимся на все 100%, но на этой игре сезон не заканчивается. Впереди ещё много матчей. Но сейчас мы сконцентрированы на этом противостоянии. Посмотрим, что произойдёт», — приводит слова Хендерсона пресс-служба «Ливерпуля».

Матч 32-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» состоится завтра, 10 апреля, на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере. Начало игры — в 18:30 мск.

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