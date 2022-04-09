Салах: мы бы хотели взять четыре трофея за сезон. Нужно просто насладиться этой ситуацией

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах поделился ожиданиями от предстоящего матча 32-го тура АПЛ с «Манчестер Сити».
«Мы бы хотели взять четыре трофея за сезон. Такого мы никогда раньше не делали. В этом сезоне мы действительно близки к этому и находимся в отличной форме. Мы выиграли 10 последних матчей в АПЛ, набрали хороший ход. Надеюсь, сможем победить и в следующем матче.
Нужно просто насладиться этой ситуацией. Не стоит обращать внимания на давление. Нужно просто наслаждаться и стараться сделать всё зависящее. «Манчестер Сити» опережает нас на одно очко и играет на домашнем стадионе. Думаю, это даёт им некоторое преимущество. Но у нас есть опыт, наш состав уже долго играет вместе. Мы знаем, как играть в больших матчах.
Надеюсь, мы победим, но, если вы спрашиваете меня о преимуществе, то оно у «Манчестер Сити», потому что они на одно очко впереди и играют в родных стенах. Самое важное для нас – не проиграть. В случае поражения разрыв увеличится. Клопп поговорил с нами и сказал просто насладиться моментом», – цитирует Салаха пресс-служба «Ливерпуля» со ссылкой на Sky Sports.
- 9 апреля 2022
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