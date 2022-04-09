«Эвертон» — «Манчестер Юнайтед»: Роналду — в стартовом составе гостей

Стали известны стартовые составы «Эвертона» и «Манчестер Юнайтед» на матч 32-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед».



«Эвертон»: Пикфорд, Коулман, Кин, Годфри, Миколенко, Делф, Аллан, Ивоби, Ришарлисон, Калверт-Льюин, Гордон.



«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Ван-Биссака, Магуайр, Линделёф, Теллес, Матич, Фред, Фернандеш, Санчо, Рашфорд, Роналду.

«Манчестер Юнайтед» набрал 51 очко в 30 встречах и занимает 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Эвертон» (25) — на 17-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является «Манчестер Сити» (73).