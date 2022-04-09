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Розе: Холанд — нападающий мирового уровня. Он будет куда счастливее, если снова забьёт

Розе: Холанд — нападающий мирового уровня. Он будет куда счастливее, если снова забьёт
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Главный тренер дортмундской «Боруссии» Марко Розе рассказал о проблемах нападающего «шмелей» Эрлинга Холанда со здоровьем.

«Безголевая серия Холанда никак не связана с его будущим. Ему мешает забивать нога, которая его беспокоит. Эрлинг не из тех, кто принимает обезболивающие перед матчем. Но перед «Штутгартом» ему пришлось сделать это. Холанд – нападающий мирового уровня, но такой период случался почти у всех. Он будет куда счастливее, если снова забьёт», – цитирует Розе Sky Sport Deutschland.

Холанд стал игроком «Боруссии» в январе 2020 года, перейдя из «Зальцбурга» за € 20 млн. В нынешнем сезоне норвежский форвард принял участие в 14 матчах немецкой Бундеслиги, в которых стал автором 16 голов и шести голевых передач. В трёх матчах Лиги чемпионов Холанд забил три гола. Контракт Холанда с немецким клубом истекает летом 2024 года. Рыночная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в € 150 млн.

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