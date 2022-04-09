Розе: Холанд — нападающий мирового уровня. Он будет куда счастливее, если снова забьёт

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Марко Розе рассказал о проблемах нападающего «шмелей» Эрлинга Холанда со здоровьем.
«Безголевая серия Холанда никак не связана с его будущим. Ему мешает забивать нога, которая его беспокоит. Эрлинг не из тех, кто принимает обезболивающие перед матчем. Но перед «Штутгартом» ему пришлось сделать это. Холанд – нападающий мирового уровня, но такой период случался почти у всех. Он будет куда счастливее, если снова забьёт», – цитирует Розе Sky Sport Deutschland.
Холанд стал игроком «Боруссии» в январе 2020 года, перейдя из «Зальцбурга» за € 20 млн. В нынешнем сезоне норвежский форвард принял участие в 14 матчах немецкой Бундеслиги, в которых стал автором 16 голов и шести голевых передач. В трёх матчах Лиги чемпионов Холанд забил три гола. Контракт Холанда с немецким клубом истекает летом 2024 года. Рыночная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в € 150 млн.
- 9 апреля 2022
-
14:47
-
14:42
-
14:34
-
14:19
-
14:12
-
13:59
-
13:50
-
13:43
-
13:37
-
13:30
-
13:15
-
13:13
-
13:03
-
12:59
-
12:48
-
12:46
-
12:44
-
12:24
-
12:20
-
12:08
-
12:00
-
11:57
-
11:48
-
11:30
-
11:15
-
11:07
-
11:01
-
11:00
-
10:55
-
10:44
-
10:27
-
10:19
-
10:18
-
09:59
-
09:49