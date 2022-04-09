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«Рубин» — «Краснодар»: составы команд на матч 24-го тура РПЛ

«Рубин» — «Краснодар»: составы команд на матч 24-го тура РПЛ
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Стали известны составы «Рубина» и «Краснодара» на матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Рубин»: Дюпин, Зотов, Тесленко, Тальби, Зуев, Ломовицкий, Кучаев, Бакаев, Мусаев, Самошников, Лисакович.

Запасные: Медведев, Исмагилов, Савицкий, Игнатьев, Михайлов, Фаттахов, Апшацев, Климов, Онугха, Кузнецов.

«Краснодар»: Агкацев, Петров, Мартынович, Бородин, Исаенко, Газинский, Якимов, Мацукатов, Манелов, Олусегун, Окоронкво.

Запасные: Городов, Чернов, Сорокин, Черников, Рейхмен, Кривцов, Ильин, Апеков, Волков.

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