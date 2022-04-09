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«Химки» — ЦСКА: Александр Руденко сравнял счёт

«Химки» — ЦСКА: Александр Руденко сравнял счёт
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Сегодня, 9 апреля, играется матч «Химки» — ЦСКА. Встреча 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходит на стадионе «Арена Химки» в Подмосковье. Стартовый свисток прозвучал в 14:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Химки» — ЦСКА.

На 9-й минуте «Химки» открыли счёт. Отличился нападающий клуба Илья Садыгов, который воспользовался точной передачей от полузащитника Ильи Кухарчука. На 32-й минуте счёт сравнял нападающий Егор Ушаков. А на 44-й минуте полузащитник ЦСКА Юсуф Языджи реализовал пенальти. На 54-й минуте нападающий «Химок» Александр Руденко с передачи Кухарчука восстановил равновесие.

После 23 туров Российской Премьер-Лиги подмосковные «Химки» с 21 набранным очком занимают в турнирной таблице 14-е место. ЦСКА (43) — третий. Лидером соревнований является «Зенит» (49). На втором месте расположилось московское «Динамо» (46).

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