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«Химки» одержали третью победу подряд в РПЛ

«Химки» одержали третью победу подряд в РПЛ
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Сегодня, 9 апреля, состоялся матч «Химки» — ЦСКА. Встреча 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 прошла на стадионе «Арена Химки» в Подмосковье и завершилась победой хозяев поля со счётом 4:2.

Эта победа стала третьей подряд для подмосковного клуба в нынешнем розыгрыше чемпионата России. Ранее «Химки» на выезде одолели «Урал» со счётом 1:0, а также обыграли казанский «Рубин» (3:2). Всего в сезоне-2021/2022 «Химки» одержали пять побед в Российской Премьер-Лиге.

После 24 туров Российской Премьер-Лиги подмосковные «Химки» с 24 набранными очками занимают в турнирной таблице 13-е место. ЦСКА (43) — третий. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (49).

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