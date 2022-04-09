Алексей Березуцкий прокомментировал поражение ЦСКА в матче с «Химками»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал результат матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (2:4).



«Начали неплохо, агрессивно играли, но не забили. Пропустили голы в быстрых атаках. Не радует, что пропустили так много, на нас это непохоже. Голы в наши ворота все пришли с быстрых контратак. Ушаков сыграл на твёрдую четвёрку, гол забил. Не можем говорить пока, что он полностью готов физически.

Дивеев и Заболотный должны быть готовы к следующей игре. Я не удивлён, что сегодня наших болельщиков было больше. Нас всегда хорошо поддерживают», — передаёт слова Березуцкого корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

После 24 туров Российской Премьер-Лиги подмосковные «Химки» с 24 набранными очками занимают в турнирной таблице 13-е место. ЦСКА (43) — третий. Лидером соревнований является «Зенит» (49).