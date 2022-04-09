«Со здоровьем всё в порядке». Мирзов отреагировал на слова Юрана про свою травму

Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов отреагировал на слова главного тренера «Химок» Сергея Юрана про свою травму.



«Со здоровьем всё в порядке. Почему не играл против ЦСКА? Без комментариев», — сказал Мирзов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Ранее главный тренер Сергей Юран в эфире телеканала «Матч Премьер» заявил, что у Мирзова проблемы с коленом.



Сегодня, 9 апреля, был сыгран матч «Химки» — ЦСКА. Встреча 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 прошла на стадионе «Арена Химки» в Подмосковье. Встреча завершилась победой хозяев поля со счётом 4:2.



После 24 туров Российской Премьер-Лиги подмосковные «Химки» с 24 набранными очками занимают в турнирной таблице 13-е место. ЦСКА (43) — третий. Лидером соревнований является «Зенит» (49).



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