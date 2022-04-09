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Алексей Березуцкий объяснил, почему заменил Юсуфа Языджи в матче с «Химками»

Алексей Березуцкий объяснил, почему заменил Юсуфа Языджи в матче с «Химками»
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Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий объяснил замену полузащитника Юсуфа Языджи в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (2:4).

«Языджи беспокоила спина, он провёл только одну тренировку. Она продолжает его беспокоить. Замена связана с этим. Пропустил четыре дня подготовки, хотя свой гол забил. Зайнутдинова убрал, чтобы освежить игру», — передаёт слова Березуцкого корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, ЦСКА арендовал 25-летнего Языджи у французского «Лилля» в зимнее трансферное окно до конца сезона. У армейцев есть право выкупа полузащитника за € 12 млн.

После 24 туров Российской Премьер-Лиги подмосковные «Химки» с 24 набранными очками занимают в турнирной таблице 13-е место. ЦСКА (43) — третий. Лидером соревнований является «Зенит» (49).

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