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Габулов высказался об отсутствии Мирзова в заявке на матч с ЦСКА

Габулов высказался об отсутствии Мирзова в заявке на матч с ЦСКА
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Генеральный директор «Химок» Владимир Габулов рассказал о причинах отсутствия полузащитника Резиуана Мирзова в заявке на матч с ЦСКА.

«У него небольшое повреждение. Я думаю, к следующей игре он будет готовиться. Вчера он пропустил по травме», — передаёт слова Габулова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Сегодня, 9 апреля, был сыгран матч «Химки» — ЦСКА. Встреча 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 прошла на стадионе «Арена Химки» в Подмосковье и завершилась победой хозяев поля со счётом 4:2.

После 24 туров Российской Премьер-Лиги подмосковные «Химки» с 24 набранными очками занимают в турнирной таблице 13-е место. ЦСКА (43) — третий. Лидером соревнований является «Зенит» (49).

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