Главный тренер «Химок» Сергей Юран объяснил решение выпустить Илью Садыгова в стартовом составе на матч с ЦСКА.



«Я не сторонник менять цвет формы, когда команда выигрывает. Остаёмся в жёлтой, потому что набираем очки. Исхожу из тренировочного процесса. Мы договорились с Садыговым, что он сыграет 45 минут. Он сделал своё дело, забил гол. На последних тренировках неплохо выглядел. У меня играют все, у всех есть шанс. На этот матч решил его поставить, потому что он мог цепляться против больших защитников», — передаёт слова Юрана корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



Сегодня, 9 апреля, был сыгран матч «Химки» — ЦСКА. Встреча 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 прошла на стадионе «Арена Химки» в Подмосковье. Встреча завершилась победой хозяев поля со счётом 4:2.



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