Сергей Юран прокомментировал историческую победу «Химок» над ЦСКА

Главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал победу над ЦСКА (4:2) в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги.



«Готовились к ЦСКА, разбирали. Сказал парням, что будет тяжёлый матч. Всё-таки это ЦСКА, у них задача — чемпионство. Зимой взяли классных иностранцев. Одна из самых играющих команд. Нам нужно было терпеть, ждать моменты. Тактически выстроили быстрые выбегания. Приятно, когда игроки выполняют установку. Все молодцы, заслуженно победили. Первая победа над ЦСКА за историю. Обыграли хорошую команду. Никто в эйфорию не впадает. Заслуженно победили», — передаёт слова Юрана корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



Сегодня, 9 апреля, был сыгран матч «Химки» — ЦСКА. Встреча 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 прошла на стадионе «Арена Химки» в Подмосковье. Встреча завершилась победой хозяев поля со счётом 4:2.

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