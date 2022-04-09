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Нападающий «Химок» Руденко: надеюсь, прошлый Руденко вернулся и дальше будет без травм

Нападающий «Химок» Руденко: надеюсь, прошлый Руденко вернулся и дальше будет без травм
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Нападающий «Химок» Александр Руденко прокомментировал победу над ЦСКА (4:2) в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Надеюсь, прошлый Руденко вернулся и дальше будет без травм. У нас три победы подряд, надо продолжать в том же духе и обыгрывать «Нижний Новгород», — передаёт слова Руденко корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Сегодня, 9 апреля, был сыгран матч «Химки» — ЦСКА. Встреча 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 прошла на стадионе «Арена Химки» в Подмосковье и завершилась победой хозяев поля со счётом 4:2.

После 24 туров Российской Премьер-Лиги подмосковные «Химки» с 24 набранными очками занимают в турнирной таблице 13-е место. ЦСКА (43) — третий. Лидером соревнований является «Зенит» (49).

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