Юран ответил на вопрос об объективности при оценке действий сына, сыгравшего с ЦСКА

Главный тренер «Химок» Сергей Юран после матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 с ЦСКА (4:2) высказался о своём сыне Артёме Юране, выступающем за подмосковный клуб.

«Понятие сына не должно присутствовать у тренера. Есть игрок. На этом точка.



Жирков приступил к тренировкам в общей группе. Было бы неправильно его сразу ставить в состав. Нужно ещё неделю ему набрать кондиции», — передаёт слова Юрана корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

После 24 туров Российской Премьер-Лиги подмосковные «Химки» с 24 набранными очками занимают в турнирной таблице 13-е место. Московский ЦСКА (43) — третий. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (49).