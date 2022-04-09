Юран ответил на вопрос об объективности при оценке действий сына, сыгравшего с ЦСКА
Поделиться
Главный тренер «Химок» Сергей Юран после матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 с ЦСКА (4:2) высказался о своём сыне Артёме Юране, выступающем за подмосковный клуб.
«Понятие сына не должно присутствовать у тренера. Есть игрок. На этом точка.
Жирков приступил к тренировкам в общей группе. Было бы неправильно его сразу ставить в состав. Нужно ещё неделю ему набрать кондиции», — передаёт слова Юрана корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
После 24 туров Российской Премьер-Лиги подмосковные «Химки» с 24 набранными очками занимают в турнирной таблице 13-е место. Московский ЦСКА (43) — третий. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (49).
Комментарии
- 9 апреля 2022
-
18:05
-
17:54
-
17:52
-
17:51
-
17:50
-
17:48
-
17:45
-
17:39
-
17:34
-
17:31
-
17:28
-
17:27
-
17:25
-
17:21
-
17:20
-
17:17
-
17:16
-
17:12
-
17:11
-
17:08
-
17:04
-
17:02
-
16:59
-
16:57
-
16:49
-
16:45
-
16:45
-
16:41
-
16:39
-
16:37
-
16:35
-
16:34
-
16:32
-
16:30
-
16:30
Партнерский контент