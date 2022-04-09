Глушаков — о Садыгове: есть футболисты, у которых по 100 игр в РПЛ без голов, а Илья забил

Полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков высказался о выступлении игрока Ильи Садыгова в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (4:2).

«Уничтожили ЦСКА? Громко сказано. Просто выиграли. Очередная победа, заработали три очка.



Есть вопросы к Садыгову? Он забил гол. Бойкот? Только от журналистов всегда слышу — вы же всегда правду пишете.



Садыгов забил гол, выполнил установку тренера. Перед матчем подбадривали! Парень в дебютной игре в стартовом составе — сразу дебютный гол. Это вы (журналисты. — Прим. «Чемпионата») можете что-то говорить, а он забил гол в РПЛ. У нас есть футболисты, у которые по 100 игр в РПЛ без голов — Илья забил. Парень тренируется и делает всё возможное. Вопрос: играет он или нет — это к главному тренеру. Посмотрите на табло с его фамилией, где он забил гол», — передаёт слова Глушакова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.