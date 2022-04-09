Глушаков: Мирзов вчера был на тренировке. Бегал там что-то индивидуально
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Полузащитник «Химок» Денис Глушаков рассказал о ситуации с Резиуаном Мирзовым.
«Мирзов вчера был на тренировке. У него или повреждение… Не знаю. Бегал что-то там индивидуально», — передаёт слова Глушакова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Сегодня, 9 апреля, был сыгран матч «Химки» — ЦСКА. Встреча 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 прошла на стадионе «Арена Химки» в Подмосковье и завершилась победой хозяев поля со счётом 4:2.
После 24 туров Российской Премьер-Лиги подмосковные «Химки» с 24 набранными очками занимают в турнирной таблице 13-е место. ЦСКА (43) — третий. Лидером соревнований является «Зенит» (49).
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