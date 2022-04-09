«Закончилась мечта о золотых медалях». Кузнецов — о поражении ЦСКА в игре с «Химками»
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Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов прокомментировал поражение команды от «Химок» (2:3) в 24-м туре РПЛ.
«Закончилась мечта о золотых медалях. Тем более ещё с «Динамо» игра будет: тут уже за второе место. ЦСКА провалил игру в середине поля и в центральной зоне защиты — это однозначно. Большинство моментов были созданы «Химками» именно из центральной зоны. Очень много допустили неоправданных ошибок, после которых были перехваты и забивались голы.
Не на высоте сегодня были иностранцы. В их защиту скажу, что много сил отдали в предыдущих играх, где они вели игру, создавали моменты и забивали, были лидерами. Они подустали. Но чемпионат идёт дальше — надо работать», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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