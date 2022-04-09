Денис Глушаков ответил на вопрос, какой песней охарактеризовал бы победу над ЦСКА

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков рассказал, какой песней охарактеризует победу команды над ЦСКА (3:2) в 24-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Победу над ЦСКА охарактеризовал бы песней: «Приходите в мой дом, будем отмечать», — передаёт слова Глушакова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

35-летний Глушаков стал футболистом подмосковной команды на правах свободного агента осенью 2020 года. В нынешнем сезоне на счету полузащитника восемь голов и одна результативная передача в 21 матче чемпионата России. Соглашение между Глушаковым и «Химками» истекает в 2024 году.



«Химки» благодаря победе над ЦСКА набрали 27 очков и поднялись на 13-ю строчку турнирной таблицы чемпионата России.

В следующем туре команда Сергея Юрана сыграет с «Нижним Новгородом».