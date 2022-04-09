В «Химках» оценили игру Ильи Садыгова в матче с ЦСКА
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Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался о выступлении игрока Ильи Садыгова в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (4:2).
«У нас очень много молодых футболистов. Выходит тот, кто готов. Вчера было много домыслов в СМИ. У Сергея Николаевича играет тот, кто готов по спортивному принципу. Абсолютно правильно угадал с составом. Илья профессионально отработал первую часть, забил очень важный гол. Это очень большой вклад в общую победу сегодня! Замена в перерыве? У Сергея Николаевича нужно спрашивать. Здесь по спортивному принципу, кто сколько готов по времени. Принимались решения по ходу игры», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
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