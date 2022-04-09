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Роман Бабаев: «Лилль», ЦСКА и Языджи заинтересованы, чтобы Юсуф остался у нас

Роман Бабаев: «Лилль», ЦСКА и Языджи заинтересованы, чтобы Юсуф остался у нас
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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о ситуации с полузащитником команды Юсуфом Языджи, который арендован до конца сезона у французского «Лилля».

«Сейчас есть много нюансов из-за нестабильной ситуации. По понятным причинам сейчас сложно понять, какая будет привязка к валюте и так далее. Всё существенно меняется. Когда всё стабилизируется, многие контракты будут продлены. «Лилль», ЦСКА и Языджи заинтересованы в том, чтобы Юсуф остался у нас. Есть нюансы, многое зависит от курса валюты. Финальное решение будет принято в конце мая», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, турецкий полузащитник забивает в составе московской команды в шестой игре чемпионата России подряд.

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