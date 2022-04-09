Бабаев: не соглашусь с Карпиным, что сейчас в РПЛ борются только за 1-е место и выживание
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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал поражение своей команды в матче 24-го тура РПЛ с «Химками». Встреча завершилась со счётом 4:2.
«Химки» победили заслуженно. Поздравляем их с яркой и исторической победой. Много невынужденных ошибок. Нам нужно сделать работу над ошибками, борьба впереди. Нельзя впадать в уныние. Понятно, что настроение не из лучших. Болезненное поражение, но это футбол, надо держать удар.
Не соглашусь с Карпиным, что сейчас борются только за первое место и выживание. Во-первых, мы держим в уме еврокубки. Второе и третье место всегда лучше, чем место ниже. Мы боремся за то, чтобы быть как можно выше, за нашу эмблему», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
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