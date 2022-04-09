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В ЦСКА оценили идею создания Кубка лиги

В ЦСКА оценили идею создания Кубка лиги
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Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев высказался на тему возможного создания в России нового футбольного турнира — Кубка лиги.

«Кубок лиги? У нас был в своё время такой турнир, который мы провели один раз. Сложно сказать. Тут в первую очередь надо смотреть с точки зрения интереса спонсоров и фанатов.

Турнир должен быть интересным, мотивация у участников турнира должна быть высокой. Мне кажется, что создание плей-офф в РПЛ все эти задачи решает. Количество команд мне сложно сказать. Кто-то говорит 20 команд, кто-то — 16. Суть от этого не меняется. Если это 16 команд, то это две восьмёрки, которые дальше разыгрывают», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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