В ЦСКА оценили идею создания Кубка лиги
Поделиться
Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев высказался на тему возможного создания в России нового футбольного турнира — Кубка лиги.
«Кубок лиги? У нас был в своё время такой турнир, который мы провели один раз. Сложно сказать. Тут в первую очередь надо смотреть с точки зрения интереса спонсоров и фанатов.
Турнир должен быть интересным, мотивация у участников турнира должна быть высокой. Мне кажется, что создание плей-офф в РПЛ все эти задачи решает. Количество команд мне сложно сказать. Кто-то говорит 20 команд, кто-то — 16. Суть от этого не меняется. Если это 16 команд, то это две восьмёрки, которые дальше разыгрывают», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Комментарии
- 9 апреля 2022
-
18:05
-
17:54
-
17:52
-
17:51
-
17:50
-
17:48
-
17:45
-
17:39
-
17:34
-
17:31
-
17:28
-
17:27
-
17:25
-
17:21
-
17:20
-
17:17
-
17:16
-
17:12
-
17:11
-
17:08
-
17:04
-
17:02
-
16:59
-
16:57
-
16:49
-
16:45
-
16:45
-
16:41
-
16:39
-
16:37
-
16:35
-
16:34
-
16:32
-
16:30
-
16:30
Партнерский контент