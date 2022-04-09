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Бабаев: выглядит странно, что Россия подала заявку на Евро

Бабаев: выглядит странно, что Россия подала заявку на Евро
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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о возможной заявке России на проведение чемпионата Европы 2028 или 2032 года.

«Не думали над тем, чтобы продать кого-то из легионеров, чтобы себя обезопасить, потому что опять же не верим, что ФИФА пойдёт на разрыв контрактов и игроки смогут уходить без каких-либо компенсацией.

ФИФА уже отказалась от исключения. Истерия успокаивается. До сжигания мостов не дойдёт. Конечно, сейчас немного выглядит странно, что мы подали заявку на Евро, но что разрешено, то не запрещено», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, футбольные ассоциации Англии, Северной Ирландии, Ирландии, Шотландии и Уэльса подали совместную заявку на проведение Евро-2028. Россия и Турция выразили заинтересованность в проведении чемпионата Европы в 2028 либо 2032 году, а Италия обозначила интерес к организации Евро-2032.

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