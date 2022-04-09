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Роман Бабаев: верю, что российским клубам разрешат участвовать в еврокубках

Роман Бабаев: верю, что российским клубам разрешат участвовать в еврокубках
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Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев выразил надежду, что российские клубы, которые ранее отстранили от участия в еврокубках, в дальнейшем будут допущены к международным турнирам. Пока отстранение носит бессрочный характер.

«Вопрос по еврокубкам ещё не был рассмотрен по существу. Саночники вот добились вчера права участия. Верю, что нам разрешат участвовать в еврокубках. Мы в контакте со всеми, с РФС и так далее. Надо понять, что будет, когда вопрос будет рассмотрен по существу», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Сегодня, 9 апреля, ЦСКА в матче 24-го тура РПЛ уступил «Химкам» со счётом 2:4. Московский клуб занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ. От «Динамо» и «Зенита» ЦСКА отстаёт на шесть очков.

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