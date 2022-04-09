Измайлов: доверие к тренерскому штабу «Нижнего» имеется — это даже не обсуждается

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов прокомментировал отношение руководителей клуба к тренерскому штабу команды во главе с Александром Кержаковым.
«Тренерский штаб учтёт все ошибки, в будущем будет лучше, а этот отрезок (последние минуты. — Прим. «Чемпионата») будет спокойнее проходить. Доверие к тренерскому штабу имеется — это даже не обсуждается», — приводит слова Измайлова корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.
В матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) «Нижний Новгород» с минимальным счётом дома уступил московскому «Динамо» (0:1). Единственный гол в матче был забит на 87-й минуте: мяч в свои ворота срезал защитник нижегородской команды Кирилл Гоцук. Команда Кержакова продолжает оставаться на девятой строчке турнирной таблицы.
- 9 апреля 2022
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