Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ахмат» — «Зенит». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Измайлов: доверие к тренерскому штабу «Нижнего» имеется — это даже не обсуждается

Измайлов: доверие к тренерскому штабу «Нижнего» имеется — это даже не обсуждается
Комментарии

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов прокомментировал отношение руководителей клуба к тренерскому штабу команды во главе с Александром Кержаковым.

«Тренерский штаб учтёт все ошибки, в будущем будет лучше, а этот отрезок (последние минуты. — Прим. «Чемпионата») будет спокойнее проходить. Доверие к тренерскому штабу имеется — это даже не обсуждается», — приводит слова Измайлова корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

В матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) «Нижний Новгород» с минимальным счётом дома уступил московскому «Динамо» (0:1). Единственный гол в матче был забит на 87-й минуте: мяч в свои ворота срезал защитник нижегородской команды Кирилл Гоцук. Команда Кержакова продолжает оставаться на девятой строчке турнирной таблицы.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022