Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ахмат» — «Зенит». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Идову: на тренировке Садыгов забил гол один в один как ЦСКА. Он будет прибавлять и расти

Идову: на тренировке Садыгов забил гол один в один как ЦСКА. Он будет прибавлять и расти
Комментарии

Защитник «Химок» Брайн Идову высказался о выступлении игрока Ильи Садыгова в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (4:2).

«На тренировках видно было, что Садыгов, скорее всего, выйдет в стартовом составе на эту игру. На предыгровой тренировке он забил такой же гол, как сегодня. Один в один. Перед игрой капитан, Тихий, с ним поговорил, дал ему хорошее напутствие, сказал: «Ты выйдешь и забьёшь». Все были уверены, что это его первая игра в старте и именно в этой игре он как раз может забить. И забил!

Для него можно отметить дебют в стартовом составе плюсом. Забить такой команде, как ЦСКА. Всё в руках и ногах: будет прибавлять, расти. Посмотрим, что дальше будет», — сказал Идову в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Новость по теме
В «Химках» оценили игру Ильи Садыгова в матче с ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022