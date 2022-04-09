Идову: на тренировке Садыгов забил гол один в один как ЦСКА. Он будет прибавлять и расти

Защитник «Химок» Брайн Идову высказался о выступлении игрока Ильи Садыгова в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (4:2).

«На тренировках видно было, что Садыгов, скорее всего, выйдет в стартовом составе на эту игру. На предыгровой тренировке он забил такой же гол, как сегодня. Один в один. Перед игрой капитан, Тихий, с ним поговорил, дал ему хорошее напутствие, сказал: «Ты выйдешь и забьёшь». Все были уверены, что это его первая игра в старте и именно в этой игре он как раз может забить. И забил!

Для него можно отметить дебют в стартовом составе плюсом. Забить такой команде, как ЦСКА. Всё в руках и ногах: будет прибавлять, расти. Посмотрим, что дальше будет», — сказал Идову в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.