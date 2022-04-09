«Краснодар» обыграл «Рубин» благодаря голу 19-летнего нападающего

Сегодня, 9 апреля, в рамках 24-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани встречались местный «Рубин» и «Краснодар». Встреча закончилась победой гостевой команды с минимальным счётом. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.
Единственный гол в матче на 85-й минуте забил 19-летний нападающий краснодарской команды Сергей Волков.
«Краснодар» набрал 39 очков и промежуточно закрепился на четвёртой позиции турнирной таблицы.
У «Рубина» 25 очков и 12-е место в турнирной таблице. Команда Леонида Слуцкого проиграла в четырёх последних встречах лиги.
Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым. Его ассистентами выступили Дмитрий Чельцов и Андрей Болотенков. Резервным судьёй был Евгений Буланов. Арбитром VAR выступил Евгений Турбин, его помощником — Илья Елеференко.
- 9 апреля 2022
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