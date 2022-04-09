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«Краснодар» обыграл «Рубин» благодаря голу 19-летнего нападающего

«Краснодар» обыграл «Рубин» благодаря голу 19-летнего нападающего
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Сегодня, 9 апреля, в рамках 24-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани встречались местный «Рубин» и «Краснодар». Встреча закончилась победой гостевой команды с минимальным счётом. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

Единственный гол в матче на 85-й минуте забил 19-летний нападающий краснодарской команды Сергей Волков.

«Краснодар» набрал 39 очков и промежуточно закрепился на четвёртой позиции турнирной таблицы.

У «Рубина» 25 очков и 12-е место в турнирной таблице. Команда Леонида Слуцкого проиграла в четырёх последних встречах лиги.

Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым. Его ассистентами выступили Дмитрий Чельцов и Андрей Болотенков. Резервным судьёй был Евгений Буланов. Арбитром VAR выступил Евгений Турбин, его помощником — Илья Елеференко.

Россия - Премьер-Лига. 24-й тур
09 апреля 2022, суббота. 16:30 МСК
Рубин
Казань
Окончен
0 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Волков – 84'
Удаления: нет / Черников – 90+3'
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