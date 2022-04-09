«Бавария» обыграла «Аугсбург» благодаря голу Левандовского с пенальти на 82-й минуте

Сегодня, 9 апреля, на стадионе «Альянц-Арена» в городе Мюнхен в рамках 29-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2021/2022 «Бавария» принимала «Аугсбург». Хозяева одержали победу, счёт – 1:0.



Единственный гол был забит в концовке второго тайма. На 82-й минуте пенальти в ворота гостей реализовал нападающий Роберт Левандовски.



Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Патрик Иттрих. Ему ассистировали Гюдо Клефе и Томас Горнияк. Резервный рефери – Робин Браун.



После 29 сыгранных туров мюнхенская «Бавария» располагается на первом месте в турнирной таблице немецкой Бундеслиги, набрав 69 очков. «Аугсбург» с 32 очками находится на 14-й строчке в таблице. Действующий чемпион Германии – «Бавария».

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