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«Бавария» обыграла «Аугсбург» благодаря голу Левандовского с пенальти на 82-й минуте

«Бавария» обыграла «Аугсбург» благодаря голу Левандовского с пенальти на 82-й минуте
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Сегодня, 9 апреля, на стадионе «Альянц-Арена» в городе Мюнхен в рамках 29-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2021/2022 «Бавария» принимала «Аугсбург». Хозяева одержали победу, счёт – 1:0.

Единственный гол был забит в концовке второго тайма. На 82-й минуте пенальти в ворота гостей реализовал нападающий Роберт Левандовски.

Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Патрик Иттрих. Ему ассистировали Гюдо Клефе и Томас Горнияк. Резервный рефери – Робин Браун.

После 29 сыгранных туров мюнхенская «Бавария» располагается на первом месте в турнирной таблице немецкой Бундеслиги, набрав 69 очков. «Аугсбург» с 32 очками находится на 14-й строчке в таблице. Действующий чемпион Германии – «Бавария».

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Германия - Бундеслига. 29-й тур
09 апреля 2022, суббота. 16:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
1 : 0
Аугсбург
Аугсбург
1:0 Левандовски – 82' (пен)
Комментарии
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