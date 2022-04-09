Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ахмат» — «Зенит». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дзюба и Алберто — в стартовом составе «Зенита» на матч 24-го тура РПЛ с «Ахматом»

Дзюба и Алберто — в стартовом составе «Зенита» на матч 24-го тура РПЛ с «Ахматом»
Комментарии

Стали известны стартовые составы «Ахмата» и «Зенита» на матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Встреча пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ахмат» — «Зенит».

«Ахмат»: Шелия, Богосавац, Быстров, Семёнов, Тодорович, Швец, Тимофеев, Бериша, Уткин, Харин, Трошечкин.

Запасные: Гудиев, Мелихов, Пуцко, Иналкаев, Кадыров, Карапузов, Коновалов, Садулаев, Альсултанов, Конате, Себай, Умаев.

«Зенит»: Кержаков, дос Сантос, Чистяков, Круговой, Барриос, Кузяев, Малком, Клаудиньо, Мостовой, Алберто, Дзюба.

Запасные: Кизеев, Бязров, Алип, Адамов, Оздоев, Сутормин, Ерохин, Ким, Сергеев.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным из Москвы. Помогать ему будут ассистенты Дмитрий Мосякин и Антон Кобзев (оба — Москва). Резервный рефери — Рафаэль Шафеев (Волгоград).

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022