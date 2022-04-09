Дзюба и Алберто — в стартовом составе «Зенита» на матч 24-го тура РПЛ с «Ахматом»

Стали известны стартовые составы «Ахмата» и «Зенита» на матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Встреча пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ахмат» — «Зенит».



«Ахмат»: Шелия, Богосавац, Быстров, Семёнов, Тодорович, Швец, Тимофеев, Бериша, Уткин, Харин, Трошечкин.



Запасные: Гудиев, Мелихов, Пуцко, Иналкаев, Кадыров, Карапузов, Коновалов, Садулаев, Альсултанов, Конате, Себай, Умаев.



«Зенит»: Кержаков, дос Сантос, Чистяков, Круговой, Барриос, Кузяев, Малком, Клаудиньо, Мостовой, Алберто, Дзюба.



Запасные: Кизеев, Бязров, Алип, Адамов, Оздоев, Сутормин, Ерохин, Ким, Сергеев.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным из Москвы. Помогать ему будут ассистенты Дмитрий Мосякин и Антон Кобзев (оба — Москва). Резервный рефери — Рафаэль Шафеев (Волгоград).

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