Полузащитник «Химок» Кухарчук: с зарплатами всё нормально, ждём следующую
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Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук рассказал о ситуации в подмосковной команде с выплатой заработной платы.
«С зарплатами всё нормально, ждём следующую. Пока без премиальных. На ЦСКА есть премии? Конечно! На все победы есть премии», — передаёт слова Кухарчука корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
31-летний Кухарчук выступает за команду с января 2019 года. В нынешнем сезоне полузащитник в 23 матчах Российской Премьер-Лиги забил четыре гола и отдал пять результативных передач.
Соглашение между Кухарчуком и «Химками» истекает в 2023 году. Рыночная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в € 800 тыс.
«Химки» в 24-м туре чемпионата России дома обыграли московский ЦСКА (4:2).
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